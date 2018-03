Beatriz Segall estreia monólogo 'A Senhora das Cartas' O diretor Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, gosta de aprofundar as ideias dos textos que leva para o teatro - não basta apenas encenar, mas extrair o máximo possível de significados dos diálogos. Por isso, adotou a filosofia de só montar as peças para as quais encontra os atores ideais. É o que explica a montagem de O Tempo e os Conways, em 1986, de Do Fundo do Lago Escuro, em 1997, e agora, do monólogo A Senhora das Cartas, que reestreia amanhã, no Teatro Eva Hertz - todos contam com Beatriz Segall no elenco.