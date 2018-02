Beatriz Azevedo faz show hoje e amanhã no Rio

Devoração. Esta é a palavra para complicar qualquer definição sobre Beatriz Azevedo. Levando à risca o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, ela tem ascendência tupinambá, a mesma tribo que tentou colocar o alemão Hans Staden na panela. Ele fugiu. Mas contou para todo mundo o que faziam essas bandas bárbaras que andam deglutindo até hoje rock, jazz, soul, pop e samba.

Hoje e amanhã, o povo do Rio poderá provar o tempero aprimorado daquele caldeirão que esperava Staden: às 21h Beatriz estará no Oi Futuro celebrando as músicas do seu último disco "Alegria", com a participação especial de Tom Zé e convidados especiais Lucas Weglinski, Mariana de Moraes, Matheus Von Krüger e Quarteto Primo.

No show "Beatriz Azevedo & Bárbaros Tecnizados" também estarão no palco os músicos Angelo Ursini (clarinete, sax e flautas), Cristóvão Bastos (piano), Deni Domenico (guitarra, cavaquinho e voz), Leandro Vasques (contrabaixo) e Pedro Manesco (bateria e voz).

No disco, que teve a participação de Vinícius Cantuária na faixa que batiza o trabalho, Beatriz "devora" ritmos, sensações e poesia, como nas belíssimas e expressivas "Circo" ("devoração de Matthew Herbert e Chet Baker com canção brasileira"), "Abraçar o Sol" ("Devoração de Mitra por Brasileiros, filhos do sol") e a maravilhosa "Rede" ("Devoração de partido alto carioca com a mitologia das serpentes").

Beatriz Azevedo & Bárbaros Tecnizados

Oi Futuro

Hoje e Amanhã às 21h

Ingresso: R$ 15

Classificação etária: 14 anos

Rua Visconde de Pirajá 54, Ipanema.

Rio de Janeiro