Beatles com bossa e folk em tributo romântico de Rita

RITA LEE

AQUI, ALI, EM QUALQUER LUGAR

Polysom

Preço: R$ 85 (LP)

BOM

Também conhecido como Bossa"n"Beatles, Aqui, Ali, em Qualquer Lugar é o tributo folk-bossa-rock-latino, bilíngue e caça- níqueis de Rita Lee a seus ídolos Lennon & McCartney. Lançado em CD em 2001, o álbum ganha agora edição em vinil de 180 gramas, incluindo faixas bônus. Rita canta alguns clássicos românticos dos Beatles em inglês e fez boas versões em português para If I Fell, In My Life e Here There and Everywhere. Tudo foi bem produzido por Roberto de Carvalho, mas o melhor ficou de fora: a pândega O Bode e a Cabra, paródia de I Wanna Hold Your Hand em ritmo de "baioque".

