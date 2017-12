Beatles, carro de Bond e Connery: o melhor da Grã-Bretanha Os Beatles, as boas maneiras, a xícara de chá e o carro Aston Martin, de James Bond, são algumas das 100 melhores coisas que a Grã-Bretanha tem a oferecer, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira no país. Além dos Beatles e do automóvel que foi utilizado no filme da série James Bond em 1964, um Aston Martin DB5, foi incluído na lista o primeiro agente 007, o escocês Sean Connery. Também foi eleita a atriz Judi Dench, a cantora Kate Bush e a comédia televisiva Only Fools and Horses, entre as melhores coisas do país. Nigel Botterill, a cargo da pesquisa, declarou que existe "algo único" em torno dos britânicos. "Foi muito interessante descobrir que os bons modos também ficaram entre as 100 melhores coisas que os britânicos têm", continuou. Entre os mais importantes da lista: Beatles (melhor banda britânica), Aston Martin DB5 (melhor carro), Roast beef & Yorkshire pudding (melhor comida), sanduíche de bacon (melhor lanche), chá (melhor bebida), Kate Bush (melhor cantora pop), Sean Connery (melhor ator), Judi Dench (melhor atriz), boas maneiras (melhor costume) e televisão (melhor invenção). A lista continua com Stonehenge (melhor lugar histórico), Ant & Dec (melhor celebridade midiática), David Beckham (melhor esportista), Florence Nightingale (melhor figura histórica), Winston Churchill (melhor político), Dr Who (melhor programa de TV), Only Fools & Horses (melhor comedia) e Coronation Street (melhor novela).