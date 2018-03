Beach Boys festejam 50 anos em New Orleans

Entre os headliners, o grande show deve ficar por conta de Springsteen, que faz turnê para promover seu novo disco, "Wrecking Ball". Será um evento político sem a presença de um, pois é ano de eleição presidencial na América e, no álbum, Bruce prega uma mensagem vigorosamente populista - até para seus padrões -, cantando o sofrimento do proletariado e questionando, como faz na faixa de abertura, o que é que a América tem feito pelos americanos. Politicagens à parte, será um grande show porque raramente não é: Bruce, ou "The Boss" e sua E Street Band são uma usina de catarse coletiva. A turnê de "Wrecking Ball" é também a primeira sem o lendário saxofonista Clarence Clemons, que morreu no ano passado, e cuja sonoridade era o cartão-postal da E Street.

Outra fatia da expectativa está com os Beach Boys. A histórica banda de Brian Wilson e Mike Love faz 50 este ano e acaba de reunir-se para uma turnê. Anunciaram um disco esta semana e lançaram um novo single, o curioso "That?s Why God Made The Radio", na quarta-feira. A canção é vintage, uma ode aos prazeres do rádio feita na era da internet com as graciosas harmonias vocais que caracterizam o som do grupo. O disco tem 11 faixas e sai no dia 5 de junho.

É a primeira vez em décadas que Love e Wilson deixam de lado as diferenças para trabalhar juntos. A banda começou a turnê em Tucson esta semana e o show desta sexta, em New Orleans, será o primeiro da turnê em um grande festival.

Embora realizado em uma cidade de forte tradição musical, o Jazz & Heritage recebe um robusto line-up de artistas contemporâneos. O soulman Cee Lo Green, o mais popular deles, não é peixe fora d''água em uma escalação que traz também Al Green e Bill Withers. A cativante Feist, que lançou um dos bons discos do ano passado traz ao festival os tons de folk acústico moderno, junto com Justin Vernon, líder do Bon Iver.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vernon é dono de um lirismo singelo e seu disco "Bon Iver, Bon Iver", do ano passado, transcendeu a linha entre o indie e o mainstream, rendendo ao cantor um Grammy este ano. Na categoria herói local, o pianista Dr. John, que acaba de lançar o ótimo "Locked Down", em parceria com Dan Auerbach, dos Black Keys, dificilmente desapontará. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.