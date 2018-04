BBC vai completar novela de Dickens A emissora britânica BBC se propôs a completar para a televisão uma novela inacabada do escritor Charles Dickens, a obra O Mistério de Edwin Drood, que o autor escreveu até morrer, em 1870, em decorrência de uma apoplexia. Dickens deixou apenas um breve esboço de como gostaria de terminar a história, que já teve versões cinematográficas em 1935 e em 1993. Segundo o jornal The Guardian, a BBC já contratou o roteirista de cinema e televisão Gwyneth Hughes para resolver o mistério da história de Charles Dickens, já que estão sendo preparados especiais para a efeméride do bicentenário de nascimento do escritor, em 1812. / EFE