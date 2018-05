BBC põe à venda seu tradicional Centro de Televisão em Londres

A venda do edifício de 51 anos no distrito londrino de White City pode levantar mais de 300 milhões de libras (490 milhões de dólares) para a emissora financiada com dinheiro público.

A BBC, que começou a discutir o plano de venda do imóvel em 2007, disse nesta segunda-feira que também vai considerar possíveis propostas de joint-ventures que lhe deixem alguma presença no imóvel.

A emissora confiou a venda do imóvel de 17 mil metros quadrados à consultoria imobiliária Lambert Smith Hampton e pediu que compradores potenciais declarem seu interesse até 1o de julho.

Partes do Centro de Televisão, incluindo o prédio circular principal -- apelidado pelos funcionários de "doughnut" (rosquinha) -- ganhou status de proteção grau 2 em 2009, o que significa que qualquer tentativa de reformar o local precisará de permissão das autoridades de planejamento.

A BBC anunciou em abril que pretende reduzir para 300 mil metros quadrados os imóveis de sua propriedade. No momento ela ocupa 585 mil metros quadrados divididos em 418 locais.

Segundo relatos de mídia, o valor do imóvel estaria entre 50 milhões de libras e mais de 300 milhões, mas imobiliárias importantes que não quiseram se identificar disseram que hoje o valor mínimo está em 200 milhões de libras.

De acordo com eles, as melhoras recentes nos transportes na região e a presença nas proximidades do enorme shopping center Westfield tornam o imóvel especialmente atraente para construtoras residenciais, locais ou estrangeiras.

Mas uma imobiliária disse que o imóvel pode ser vendido por menos de 200 milhões de libras se a BBC impuser restrições de emprego ao comprador ou se criar uma joint venture com uma firma de mídia para montar um centro criativo.

A BBC levantou a possibilidade de conservar alguns funcionários no local se for criada uma joint venture. Com isso, ela alugaria alguns dos estúdios do local do comprador, para continuar a produzir programas ali.

A BBC pretende deixar o local até 2015 e transferir a maior parte de seus 5.000 profissionais para a reformada Broadcasting House, na região central de Londres, e a MediaCityUK, em Salford, na Grande Manchester.