BBB9 terá casa de vidro e dois participantes idosos

A nona edição do Big Brother Brasil, que estreia na próxima terça-feira, promete inovar. As novidades serão a presença de dois participantes acima de 60 anos e uma casa de vidro para abrigar alguns dos confinados em um shopping, no Rio. Dos 18 participantes - entre 170 mil inscritos - quatro terão de disputar seu passaporte para a casa em uma bolha de vidro montada no shopping Via Parque. O público que por lá passar poderá votar em seu candidato preferido. Ao final de uma semana, quem tiver mais votos trocará a quitinete de vidro pela casa do BBB. Veja também: 'Big Brother Brasil' tem sua primeira eliminação Divulgação Naiá, de 61 anos, é diabética, enquanto Norberto, 63, toma remédios para controlar a pressão alta Dividindo câmeras com saradas e bombados estão a promotora de eventos Naiá, de 61 anos, e o radialista Norberto, de 63, os primeiros participantes da terceira idade no programa. A escalação de "tiozinhos" veio para dar "conteúdo" ao programa e fomentar conflitos, segundo Boninho. Naiá é diabética e Noberto toma remédios para a pressão. Mas o diretor assegura que eles passaram por uma bateria rigorosa de exames e têm condições de ficar na casa. Até provas de resistência vão ter de encarar. Fato é que a média de idade e de escolaridade dos participantes que concorrem ao R$1 milhão subiu. Tem estudante de administração, assessora de imprensa, doutorando - todos confinados em um hotel no Rio desde a última segunda-feira. Pedro Bial continua na apresentação, mas fora isso muita coisa muda. Boninho admite que essas alterações ajudam a esquentar o clima na casa. "Um desafio desde o primeiro BBB é mexer com a dinâmica e segurar a audiência quando o programa está parado." Por isso, pode-se esperar reviravoltas neste BBB9, principalmente no paredão, que continua variável, como na edição passada: duplo e triplo. Muda a maneira de votar. Agora, os votos não serão feitos só no confessionário. "Haverá um sorteio no dia do paredão e duas ou quatro pessoas vão fazer o voto em aberto." Esse ano, é provável que um dos prêmios aos BBBs seja um dia no carnaval da Bahia. As festas temáticas continuam - com direito a incursões de famosos fantasiados e um DJ conhecido para comandar o som em cada evento. Aliás, os DJs ganharam cabine fixa no confinamento. Esta é uma das poucas novidades anunciadas. "Quero guardar 90% da decoração como surpresa para o telespectador." Mas se sabe que haverá cinco quartos, com direito a um quarto secreto, que só vai aparece na terceira semana de show. As informações são do Jornal da Tarde.