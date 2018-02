BBB9 manda quatro candidatos para 'bolha de vidro'

"Quem tá com tudo e não tá prosa?", assim o apresentador Pedro Bial, da Rede Globo, abriu a nona edição do Big Brother Brasil. Não muito diferente dos outros anos, a atração mostrou um pouco do processo de seleção e alguns trechos das fitas dos escolhidos para o programa. Neste ano, a atração teve mais de 160 mil inscritos e, no diário de bordo da produção, 10 viagens pelo Brasil para auxiliar no processo de seleção. Com a chegada ao vivo no palco do BBB9, os candidatos tiravam uma bola de uma das urnas indicando quem deveria ir para a casa A (uma divisão da casa mais sofisticada) ou para a casa B (uma outra mais simples). Entre os que tiraram a bolinha sem nenhuma indicação Emanuel Tiago Milchevski, Josiane Oliveira, Daniel Gevaerd, Ana Carolina Madeira e Maira Britto - deles, apenas a catarinense Ana Carolina escapou da ''bolha de vidro'' no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, Rio, onde os outros quatro irão disputar a chance de entrar na casa na semana que vem. As informações são do Jornal da Tarde.