'BBB8' dá a largada com 14 participantes já escolhidos A oitava edição do reality show da Rede Globo, o Big Brother Brasil, começa na próxima terça-feira com Pedro Bial no comando e Boninho na direção. Os 14 escolhidos voltam a ser chamados de jogadores. "Montamos um time e a cada ano o time é diferente", define Boninho. O vencedor ganha R$ 1 milhão entre vários outros prêmios. Entre os participantes três são cariocas, dois paulistanos, três paulistas, além de representantes da Paraíba, Piauí, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás e Rio Grande do Sul. Os números do programa voltam a ser altos: "45 mil inscrições enviadas por correio e 160 mil perfis postados no site do programa", diz o diretor do reality, que conta com uma equipe de produção de mais de 400 profissionais. Como toda edição, o jogo terá novas regras. Toda segunda Bial entrevistará os emparedados com a máquina da verdade. O paredão será mantido na terça. Quarta será o dia da festa temática e o único dia em que o programa exibido será gravado. Nos demais, haverá sempre blocos ao vivo, para dinamizar a torcida, segundo palavras do diretor. A prova do líder será na quinta. A prova do anjo vai ser no sábado, com festa e no domingo os brothers vão escolher por meio do voto quem vai para o paredão. Neste dia haverá também a prova da comida que vai definir as compras da semana que ocorrem na segunda-feira. A casa terá 1.800 metros quadrados com teto retrátil maior. Cada quarto terá uma decoração diferente. Um, com desenhos de vacas, outro com flores coloridas e um terceiro com listras e monstros. Na sala, cores claras e na varanda, uma decoração estilo Grécia, com tudo azul e branco. Para malhar, um aparelho italiano, Kinesis, com monitor para controlar o peso das barras e espelhos para incrementar o visual. PARTICIPANTES As mulheres selecionadas são Thatiana, de 21 anos, estudante e professora de inglês de Brasília; Natália, de 22 anos, modelo de Passo Fundo (RS); Gyselle, de 23 anos, estudante de Teresina (PI); Jaqueline, de 23 anos, modelo e artista plástica de São Paulo (SP); Juliana, de 22 anos, jornalista e modelo comercial de Santos (SP); Bianca, de 28 anos, produtora de moda do Rio de Janeiro (RJ); Thalita, de 29 anos, atriz e bartender do Rio de Janeiro (RJ). Os homens são Luiz Felipe, de 20 anos, estudante de São Paulo (SP); Gustavo, de 23 anos, professor de educação física de Goiânia (GO); Marcelo, de 31 anos psiquiatra de Presidente Prudente (SP); Marcos, de 26 anos, estudante de Vitória (ES); Alexandre, de 24 anos, modelo de Limeira (SP); Fernando, de 25 anos, gerente de contas do Rio de Janeiro (RJ); Rafael, de 23 anos, estudante de João Pessoa (PB).