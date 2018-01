BBB6: falha na escolha do elenco Falha na escolha do elenco e desgaste no formato da atração. Esses são os sinais de cansaço que a fórmula Big Brother Brasil está passando ao público em sua sexta edição. Esses e outros diagnósticos aparecem em levantamento realizado pelo instituto Qualibest, que realiza pesquisas na internet para o mercado anunciante. Realizada entre os dias 2 e 7 de março, a enquete mostra que o público tem acompanhado o reality da Globo, mas sem o mesmo entusiasmo das edições anteriores. Dos 1.109 entrevistados, 30% acreditam que o programa piorou em relação às edições passadas, e que o principal fator que contribuiu para isso foi a escolha errada dos participantes: 46% acreditam que essa escolha piorou. Somente 15% dos entrevistados acham que o elenco do BBB6 é melhor do que os das outras edições. Nem as mudanças nas provas do "líder" e do "anjo" animaram o público. A enquete constata que 54% dos entrevistados acham que o reality continua igual às outras edições. Outra questão importante da pesquisa é com relação à vontade do público de assistir a novas edições do programa: 29% dos entrevistados disseram que não pretendem acompanhar as novas edições do reality, enquanto 51% acreditam que a atração sobrevive até uma décima edição. Dos participantes do levantamento, 17% assistem ao programa todos os dias, 11% vêem uma vez por semana e somente 3% afirmam ter comprado a atração em pay-per-view para assistir a qualquer momento do dia. Perfil dos entrevistados: 54% eram mulheres e 46%, homens; 57% é da região Sudeste, 22% da região Sul, 12% da Região Nordeste, 7% da Centro Oeste e 2 % do Norte. A maior parte tem idade entre 21 e 24 anos: 28% dos entrevistados, seguidos dos com idades entre 16 e 20 anos: 27%.