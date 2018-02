'BBB14' amarga pior audiência do programa

Atenção, teens, Jogos Vorazes - Em Chamas, o segundo filme da saga, estará disponível no Telecine On Demand a partir de 7 de março. Protagonizado pela premiada Jennifer Lawrence, o longa foi lançado nos cinemas brasileiros em 15 de novembro e emplacou o 10º lugar entre os mais vistos do País em 2013.

Ainda na faixa teen: Malhação é finalista do Emmy Internacional Digital de novo, como no ano passado, no conteúdo infantojuvenil. Doze países concorrem ao prêmio em três categorias. O vencedor será revelado em abril, na MIPTV, em Cannes.

Overdose de Regina Duarte no canal Viva: a partir de sábado, ela será vista em Malu Mulher. No dia 10, estreia História de Amor, com ela no papel de sua primeira Helena em novela de Manoel Carlos. E, no dia 17, o Viva lança a reprise da série Retrato de Mulher.

Cris Dias substitui Tiago Leifert no Globo Esporte do dia 7, como parte do pacote feminino que a Globo monta para o Dia Internacional da Mulher. No dia 8, o Hoje será apresentado por Renata Capucci e o Jornal Nacional, por duas mulheres (Patrícia Poeta e Sandra Annenberg), fato inédito. Todos os noticiários do dia na Globo terão bancada luluzinha.

Ovos de Páscoa, colomba pascal e colônia desodorante são três novos itens a se juntar à longa lista de produtos licenciados com a marca Chiquititas, a novela do SBT.

Alarme falso. Paulinho Serra, ex-MTV, não estará no elenco do novo Agora é Tarde, como cá foi dito. Ele apenas gravou um vídeo com Rafinha Bastos para as chamadas do programa na Band.

Pico. Não está fácil para ninguém. A novela Além do Horizonte alcançou anteontem sua melhor média de audiência até agora na Grande São Paulo: modestos 25 pontos.

Amiguinha. Dez quilos mais magra, após enfrentar problemas de saúde e uma pausa no expediente de gravações, Palmirinha terminou de gravar a segunda parte da segunda temporada do Programa da Palmirinha, no ar pela FOX Life, de segunda a sexta às 21h30.