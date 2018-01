'BBB' cria romance para Monique

Horas antes, no "Jornal Nacional", William Bonner havia lido a mesma nota oficial, emitida pela emissora, e completou: "O delegado recolheu roupas íntimas, de cama e imagens do programa". Mesmo após Monique Amin ter negado ao delegado Antônio Ricardo Nunes, da 32ª Delegacia de Polícia, do Rio, que sofrera abuso, Daniel não voltou à competição. O diretor Boninho, a princípio, disse que não irá substituí-lo.

Novo casal - Para tentar dar a volta por cima no caso entre o paulistano Daniel e a gaúcha Monique, anteontem, o reality já lançou um novo pretendente para a estudante e criou um conto de fadas entre ela e o carioca Rafael Oliveira. Segundo Bial, a Fiona e o Shrek. Dias antes de Monique ir para debaixo do edredom com Daniel, os apelidos já haviam sido dados por Bial.

Num clipe exibido durante o programa, Rafa e Monique trocam abraços e, no final, suas imagens são associadas a um coração. "Rafa, meu ogro, o que te comove na Fiona Monique?", perguntou Bial. Ele respondeu: "É uma amizade incondicional. De cara, a gente se deu bem". Na sequência, Bial perguntou para Monique se ela se sentia segura com Rafa. "Bastante", disse ela.

Assim, o que era para ser uma noite de eliminação, com foco em duas emparedadas - a mineira Analice Souza e a baiana Jakeline Leal - deu espaço para, o que tudo indica, o novo casal. E a saída de Analice, com 53% dos votos, quase passou batida.

Twitter - Após expulsão, anteontem, o modelo Daniel se pronunciou no Twitter. "Não posso dizer que fiquei feliz com a decisão, mas foi melhor sair e esclarecer tudo, do que ficar três meses sendo acusado pelo público", escreveu Daniel Echaniz. Nem por isso ele deixou de ficar impressionado com a repercussão. "Fiquei muito chocado ao saber de tudo que estava acontecendo aqui fora, não acreditei. A eliminação foi melhor para a minha imagem e para o andamento do programa", completou. A partir de segunda-feira, ele disse que irá se pronunciar, via assessoria. As informações são do Jornal da Tarde.