'BBB' agora só terá paredão duplo, diz diretor

Se depender do otimismo de Anamara, ela irá passar ilesa pelo confronto. "Já estou preparando meu psicológico para enfrentar o paredão até a final", disse ela a Marcelo Dourado. No microblog da atração, ela pede ajuda para permanecer no páreo. "Tudo no final dá certo, se não deu ainda é porque não chegou o final. Espero muito ficar, meus amores. Me mantenham na casa se essa for a vontade de vocês", escreveu. Maroca, como foi batizada no programa, foi emparedada com cinco votos da casa.

Para os amigos de Michel, indicado pela líder Fernanda, o romance que ele teve com Tessália pode prejudicá-lo na votação. "O público ficou com uma imagem negativa dele, a da traição. O que ele fez não foi legal e o público é cruel", analisa Janaína Zen, amiga de Michel. Antes de entrar no reality, ele tinha namorada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.