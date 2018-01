BBB-8 dá a largada com 14 participantes já escolhidos

Começa na próxima terça-feira a oitava edição do reality show da Rede Globo, o Big Brother Brasil, como sempre após Duas Caras, com Pedro Bial no comando e Boninho na direção. Veja também: Galeria de fotos dos participantes Os 14 escolhidos voltam a ser chamados de jogadores. "Montamos um time e a cada ano o time é diferente", define Boninho. O vencedor ganha R$ 1 milhão entre vários outros prêmios. Entre os participantes três são cariocas, dois paulistanos, três paulistas, além de representantes da Paraíba, Piauí, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás e Rio Grande do Sul. Os números do programa voltam a ser altos: "45 mil inscrições enviadas por correio e 160 mil perfis postados no site do programa", diz o diretor do reality, que conta com uma equipe de produção de mais de 400 profissionais. Como toda edição, o jogo terá novas regras. Toda segunda Bial entrevistará os emparedados com a máquina da verdade. O paredão será mantido na terça. Quarta será o dia da festa temática e o único dia em que o programa exibido será gravado. Nos demais, haverá sempre blocos ao vivo, para dinamizar a torcida, segundo palavras do diretor. A prova do líder será na quinta. A prova do anjo vai ser no sábado, com festa e no domingo os brothers vão escolher por meio do voto quem vai para o paredão. Neste dia haverá também a prova da comida que vai definir as compras da semana que ocorrem na segunda-feira. A casa terá 1.800 metros quadrados com teto retrátil maior. Cada quarto terá uma decoração diferente. Um, com desenhos de vacas, outro com flores coloridas e um terceiro com listras e monstros. Na sala, cores claras e na varanda, uma decoração estilo Grécia, com tudo azul e branco. Para malhar, um aparelho italiano, Kinesis, com monitor para controlar o peso das barras e espelhos para incrementar o visual. O visual da galera (torcida e familiares) também foi repaginado para mudar de cor conforme a iluminação. As mulheres Thatiana, de 21 anos, estudante e professora de inglês de Brasília Natália, de 22 anos, modelo de Passo Fundo (RS) Gyselle, de 23 anos, estudante de Teresina (PI) Jaqueline, de 23 anos, modelo e artista plástica de São Paulo (SP) Juliana, de 22 anos, jornalista e modelo comercial de Santos (SP) Bianca, de 28 anos, produtora de moda do Rio de Janeiro (RJ) Thalita, de 29 anos, atriz e bartender do Rio de Janeiro (RJ) Os homens Luiz Felipe, de 20 anos, estudante de São Paulo (SP) Gustavo, de 23 anos, professor de educação física de Goiânia (GO) Marcelo, de 31 anos psiquiatra de Presidente Prudente (SP) Marcos, de 26 anos, estudante de Vitória (ES) Alexandre, de 24 anos, modelo de Limeira (SP) Fernando, de 25 anos, gerente de contas do Rio de Janeiro (RJ) Rafael, de 23 anos, estudante de João Pessoa (PB)