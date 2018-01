BBB 8 contará com legião de 'quase famosas' Big Brother Brasil ou Casa dos Artistas? A oitava edição do reality show da Globo, que estréia no dia 8, está repleta de ?quase? celebridades, assim como era o programa comandado por Silvio Santos no SBT. Parte dos participantes da nova temporada do reality show é figura fácil em ensaios sensuais de revistas masculinas e de sites, concursos de beleza e até na TV. Natália Casassola, 22 anos, modelo de Passo Fundo, é mais uma miss que entra no jogo - as primeiras foram Joseane Saramento, do BBB 3, e Grazi Massafera, do BBB 5. A gaúcha ostenta faixa de Miss Brasil Turismo e já posou para fotos sensuais em sites. Juliana Góes, 22 anos, jornalista e modelo de Santos, carrega o título de musa do Campeonato Brasileiro e tem no currículo fotos em que aparece em poses sensuais e com pouca roupa. Já Gyselle Soares, 23 anos, estudante de Teresina, mostrou os atributos no reality francês "Ile de la Tentacion", produzido pelo SBT no Brasil como "Ilha da Sedução". A modelo Jaqueline Khoury é ex-estrela do quadro "A Outra", do "Tudo é Possível", comandado por Eliana. Ela figurou na lista de ?as 100 mulheres mais sensuais do mundo? em eleição promovida por uma publicação voltada aos homens e fez ponta na novela "Paraíso Tropical" e no filme "O Magnata". Thalita Lippi, 29 anos, atriz do Rio de Janeiro, não teve imagens quentes divulgadas ainda, mas engrossa o time das ?quase? famosas do BBB 8. A ruiva é filha da atriz Nádia Lippi, neta do cineasta Nelson Pereira dos Santos e já flertou com TV, teatro e cinema. As informações são do Jornal da Tarde.