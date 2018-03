'BBB 15' bate recorde negativo A 15ª edição do Big Brother Brasil endossa a tendência de perda de audiência ano a ano, mas não só: pela primeira vez, a Globo recua no investimento da fórmula. Até o 17º episódio, o programa somava 8 horas e 28 minutos na tela da Globo. É o menor espaço ocupado pelo BBB desde sua 1ª edição, quando, ainda sem eixo, teve 7h38 de tempo até o 17º episódio. Já no Ibope, o BBB 15 tem a menor média de audiência no Ibope da Grande São Paulo de todas as edições, em seus 17 episódios inicias: 22,8 pontos. A essa altura, o BBB 1 tinha 39,9 pontos. O BBB 5, dono da maior audiência no histórico do programa, tinha então 45,5 pontos.