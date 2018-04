BBB 11 começa hoje com número maior de participantes

Se depender de Boninho, diretor da atração e big boss (como é chamado pelos concorrentes), a cantora Amy Winehouse deve fazer um show na casa. E para aguentar o ritmo acelerado, programado com festas até altas horas - que só beneficia a direção do reality -, a produção escolheu - como sempre - participantes bem desinibidos. Dos 17 candidatos ao prêmio de R$ 1,5 milhão, sete já fizeram ensaios sensuais em revistas. A atriz paulista Maria Melilo, 27 anos, por exemplo, já saiu nas páginas da revista "VIP" em 2009.

E como Boninho sempre gosta de uma polêmica - ou, como ele gosta de dizer, de "misturar diferentes tribos", o BBB 11 terá, pela primeira vez um transexual. Ariadna Thalia, 26, nasceu homem, no Rio de Janeiro, e foi batizado como Thiago Arantes. Na Tailândia, mudou de sexo, trocou de nome e se casou com um homem. De volta ao Brasil, solteira, hoje trabalha como cabeleireira, no Rio. Apesar de a casa ter dois homossexuais - o administrador pernambucano Daniel Rolim, 40, e o jornalista baiano Lucival França, 29 -, a cirurgia de mudança de sexo de Ariadna não será revelada no início.

Um dos pontos negativos do BBB 11 é algo já bastante visto em edições anteriores: concorrentes que não têm nada de anônimos. Para piorar, alguns são amigos de ex-BBBs. Rodrigo Carvalho, 26, já posou para a revista "G Magazine" e é amigo de Anamara e Elenita, ambas da edição passada. Lia, também do BBB 10, é amiga da promotora de eventos Michelly Crisfepe, 27. Já Natália Castro, 27, conhece Max Porto, vencedor do BBB 9. Ou seja, no BBB 11, o QI (Quem Indicou) parece que chegou com tudo. As informações são do Jornal da Tarde.