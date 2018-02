Bayreuth começa com Tannhäuser Começa hoje o Festival de Bayreuth com uma nova encenação de Tannhäuser, sob a direção de Sebastian Baumgarten, de 42 anos. Eleito há cinco anos o melhor diretor de ópera pelos críticos da revista Operwelt, por sua montagem de Orestes, de Haendel, na Ópera Cômica de Berlim, Baumgarten estreia ao lado do maestro Thomas Hengelbrocj, de 43 anos, no festival, dedicado há 135 anos à obra do compositor Richard Wagner .O protagonista da versão de Baumgarten será o tenor sueco Lars Cleveman. Completam o elenco Michael Nagy, Camila Nylund, Stephanie Friede, Günter Groissböck e Lothar Odinius, todos estreantes em Bayreuth. / EFE