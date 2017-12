Baudrillard garante presença em feira de arte em Londres O intelectual francês Jean Baudrillard participará em outubro deste ano da Feira de Arte Contemporânea "Frieze Art Fair", em Londres. Essa será a primeira vez em seis anos que o pensador francês falará em público na Grã-Bretanha. Baudrillard, de 77 anos, confirmou sua presença dia 14 de outubro na "Frieze Art Fair", uma das feiras de arte mais conhecidas e bem-sucedidas do mundo. O intelectual dará uma palestra ao lado da crítica literária Sylvere Lotringer. Ambos falarão sobre a situação política atual e sobre o estado do mundo da arte contemporânea. Amanda Sharp, co-organizadora da feira londrina, declarou que o pensador francês "é um dos intelectuais mais importantes do mundo e um verdadeiro ícone do pensamento atual". "Se perguntar a qualquer artista jovem quem é seu escritor favorito na área da sociologia ou filosofia, responderá certamente Baudrillard. Ele é uma pessoa muito lúcida na hora de explicar como funciona a política atual e as práticas da arte contemporânea", acrescentou. Para o pensador francês, os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos foram a resposta natural ao avanço da globalização e do impressionante poderio norte-americano nos últimos anos. A feira de arte de Frieze, que vai de 12 a 15 de outubro e acontece no Regent´s Park, atraiu milhares de espectadores em sua última edição e registrou lucros de até US$ 60 milhões pela venda de obras de arte contemporânea.