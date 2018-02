Batuque eletrônico, misturas dançantes e menos sutileza A principal conexão de Adobró com Diminuto é a balada-reggae Tantinho, não por acaso a única desse álbum a entrar no roteiro do show Romântico Ambiente. Foi lançada como "música de trabalho" na Espanha, quando Brown participou de um festival em Madri. De lá para cá, é o tipo de canção que pode pegar como tema de verão. Até porque o álbum todo tem esse ar festivo, dançante, carnavalesco, próprio da imagem à qual brasileiros e europeus associam Carlinhos Brown, desde suas investidas no "serviço de animação popular" que caracteriza a chacrinha da Timbalada.