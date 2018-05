Batuque e amores à vera Faz 30 anos que ele está na praça, repicando seu banjo batizado lá no Império Serrano. Desde o início da década de 1980, Arlindo Cruz estava lá debaixo da famosa tamarineira do Cacique de Ramos escrevendo a história da evolução do samba com o grupo Fundo de Quintal. Trilhou seus caminhos com os bambas de Ramos, depois seguiu com seus passos ao lado do parceiro e cavaquinista Montgomery Ferreira Nunis, o popular Sombrinha. Consolidando sua carreira solo com belos discos, Arlindo joga no mercado agora seu novo trabalho, provando que o bom sambista pode, sim, ser versador e partideiro de primeira e, ao mesmo tempo, falar de amor com emoção. Das mais dolentes - como Quando Falo de Amor, Como um Caso de Amor e O Bem - há quem insista em torcer o nariz e classificá-las pejorativamente como pagodes. Tudo bem que as melodias e alguns arranjos com teclados, como em Nem Tanto à Terra, Nem Tanto ao Mar, ajudam a construir essa aura, mas são sambas bonitos em sua essência. Fazedor nato de temas facilmente digeríveis, nem por isso simplórios e rasteiros, Arlindo mostra que o bicho pega mesmo quando escreve composições pra frente, como Meu Nome é Favela, Oferendas e Batuqueiro/ Meu Cumpadre. O maior destaque do disco fica por conta de Meu Poeta, com os versos "sofro de amores por ela/ Mas o samba me conforta/ Se ela me fecha a janela/ Outras me abrem a porta", divididos majestosamente com Zeca Pagodinho.