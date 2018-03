Batman pode morrer em estória em quadrinhos

O alter-ego de Batman, Bruce Wayne, aparentemente foi morto na edição mais recente da revista em quadrinhos do super-herói. O escritor escocês Grant Morrison revelou esta semana que Wayne vai se aposentar ou será morto em um confronto com o sindicato do crime Black Glove (Luva Negra, em tradução livre). A história - Batman RIP (expressão latina para "descanse em paz") - mostra o super-herói sendo baleado pelo vilão, Simon Hurt, que alega ser o pai de Bruce Wayne, Dr. Thomas Wayne. As histórias em quadrinho do personagem foram lançadas em 1939. Na década de 60, ele ganhou um seriado de TV e apareceu em vários filmes. Ele teve pai e mãe mortos a tiros por um ladrão quando era menino e, já como um jovem industrial, acabou se tornando um combatente autônomo do crime - Batman. Novo Batman? Na cena final, Hurt tenta escapar em um helicóptero depois de abrir fogo contra Batman. O super-herói, ferido, se atira contra o helicóptero, causando um acidente. Mas a estória em quadrinhos termina sem uma ilustração que mostre o cadáver de Wayne. Morrison disse em meados desta semana: "Este é o fim de Bruce Wayne como Batman. Mas, como eu disse, é muito melhor do que morte." "As pessoas matavam os personagens no passado mas, para mim, isto meio que encerra a história. Eu gosto de manter as voltas e reviravoltas." "Então, o que eu estou trazendo é um destino pior do que a morte. As coisas que ninguém esperaria que acontecessem com estes caras." Wayne pode estar morto, mas a editora DC Comics não dá sinal de que vai acabar com a franchise do Batman. Morrison não quis revelar quem será o novo Batman mas, entre os líderes desta corrida estão Tim Drake, que desde 1991 vem sendo "Robin, o menino prodígio", o parceiro de Batman e Dick Grayson, o menino prodígio original, que agora protege Gotham City como Nightwing. Esta não é a primeira vez que um super-herói tem um fim trágico no mundo das histórias em quadrinhos. No ano passado, o Capitão América morreu depois de atingido por um franco atirador em Nova York. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.