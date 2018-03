'Batman' bate três recordes de bilheteria nos EUA A estréia do filme Batman - O Cavaleiro das Trevas derrubou três recordes de bilheteria nos Estados Unidos. Na sexta-feira, o filme de Christopher Nolan arrecadou US$ 67,85 milhões, batendo a abertura de Homem Aranha 3 (US$ 59,8 milhões), em 2007. Já a sessão da meia-noite faturou US$ 18,5 milhões, contra US$ 16,9 milhões de Guerra nas Estrelas - Episódio 3: A Vingança de Sith, em 2005. E, de sexta-feira até domingo, Batman acumulou US$ 155,34 milhões, novamente derrubando Homem Aranha 3, recordista anterior com US$ 151,1 milhões. No Brasil, segundo dados preliminares do site Filme B, foram estimados 770 mil espectadores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.