Batidas de vanguarda

O line up da gravadora, que no Brasil terá o baixista Thundercat e o produtor Strangeloop, se apresentou no Bowery Ballroom, em Nova York, onde a reportagem do Estado presenciou uma manada de universitários fanáticos pelas batidas. Na ocasião, Thundercat, trajando seu uniforme de Dragonball Z tocou músicas de seu novo disco The Golden Age of Apocalypse, com lançamento previsto para o fim de agosto. A capacidade dos beats fragmentados da Brainfeeder de segurarem a atenção do público por três horas depende exclusivamente do som, que no Bowery não estava lá aquelas coisas.