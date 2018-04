Batidas cruas, menos pimenta e outra M.I.A.

A nova mixtape de M.I.A. é feita em esquema de guerrilha: um sampler, como os usados para fazer funk carioca, desenha a maioria das batidas e dá o verniz gueto e de baixo custo às faixas da MC. Isso ela sempre faz, mas sem a produção elaborada que a acompanha em seus discos, melodias e letras saltam ao primeiro plano e a força das canções depende mais da cantora do que de seus produtores. Isso traz dinâmica e nuances ao trabalho. M.I.A. se desliga um pouco da persona frenética e marrenta refugiada do Sri Lanka, flertando até com a sutileza ao cantar sobre os temas de sempre: política, interconectividade e sexo.

