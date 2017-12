Baterista do Ra Ra Riot morre misteriosamente

Foi encontrado morto numa praia perto de Fairheaven, Estados Unidos, John Pike, de 23 anos, baterista da banda indie Ra Ra Riot, de Syracuse, Nova York. Segundo reportou o semanário inglês New Music Express (NME), após um show, Pike foi a uma festa na região. Ficou na festa até as 3 horas, no sábado, 2. Depois, desapareceu. Seu corpo foi encontrado no domingo pelos bombeiros em Buzzards Bay, meia milha longe da casa onde foi a festa. O Ra Ra Riot é um grupo emergente formado em Syracuse, New York, e abriu shows para grupos como Horrors e Bow Wow Wow. A banda se apresentou em Providence, nos Estados Unidos, na noite da última sexta-feira, e depois foi para a festa na cidade de Fairhaven. A busca pelo corpo do baterista começou no domingo aproximadamente às 16 horas. O celular do músico foi encontrado em uma praia próxima à casa onde foi realizada a festa, de acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros Tim Francis. Na manhã desta segunda, as buscas continuaram, desta vez no mar. O corpo de Pike foi encontrado nesta segunda em alto mar, próximo ao local onde estava seu celular. Formada na Universidade de Syracuse, nos EUA, em janeiro de 2006, a banda indie Ra Ra Riot lançou o CD homônimo em março deste ano. O single Each Year, presente no disco, está disponível para download no site do Ra Ra Riot. Integram o grupo Wesley Miles, Milo Bonacci, Mathieu Santos, Rebecca Zellere e Alexandra Lawn.