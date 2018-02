Baterista do Kings of Leon espera o 1o filho

"Posso anunciar orgulhosamente que eu & a adorável @JessieBaylin estamos esperando nosso primeiro filho. Estou mais do que animado. A vida é bela", escreveu Followill.

O baterista, de 33 anos, e Baylin, de 28, estão casados desde 2009.

O Kings of Leon é uma premiada banda de rock criada no Tennesse pelos irmãos Nathan, Caleb e Jared Followill, junto com seu primo Matthew. Ela é responsável por sucessos como "Use Somebody" e "Sex On Fire".

O primeiro filho do vocalista Caleb nasceu na semana passada, e o baixista Jared anunciou neste ano seu noivado com a modelo Martha Patterson, levando fãs a especularem que os integrantes da banda fariam uma pausa para se dedicar às suas vidas pessoais. Ken Weinstein, porta-voz da banda, disse à Reuters que a banda está no momento em um intervalo entre dois álbuns, mas sem se dissolver.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)