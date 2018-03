Bate-papo sobre o design de hoje O livro Design Para Um Mundo Complexo, do escritor e historiador Rafael Cardoso, será lançado hoje no Centro Universitário Maria Antonia. O autor participará de um bate-papo com o designer André Stolarski sobre a obra, que questiona a função do design na sociedade e revê noções básicas da disciplina. O livro atualiza uma discussão fomentada pelo designer Victor Papanek, em seu livro Design Para Um Mundo Real, publicado há 40 anos com o objetivo de questionar o design em face à pobreza e a violência. Hoje, 19h30, Centro Universitário Maria Antonia (Rua Maria Antonia, 258 e 294; 3123-5201). Grátis. Retirar senhas uma hora antes.