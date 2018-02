Bate-papo sobre internet e cultura

Nesta terça-feira, das 17 h às 19 h, a Aliança Francesa de São Paulo (Alameda Ministro Rocha Azevedo, 419) recebe o ex-ministro francês da Comunicação e o respeitado historiador Jean-Noel Jeanneney, para debater os impactos da internet na cultura. O evento faz parte do ciclo de debates Conversas do Nosso Tempo e terá entrada gratuita, com lotação por ordem de chegada. Mais informações pelo site www.aliancafrancesa.com.br.