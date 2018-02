Bate-papo com Tortelier O maestro Yan Pascal Tortelier participa hoje do último encontro deste ano do projeto Música na Cabeça, parceria da Sinfônica do Estado de São Paulo com o Estado. Regente-titular do grupo, ele vai conversar com o público a partir das 19 horas. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site www.osesp.art.br.