BATE-PAPO COM ROMMULO VIEIRA O artista Rommulo Vieira Conceição participa hoje, às 17 h, de bate-papo na Funarte São Paulo por ocasião de sua mostra individual Através, Cuidadosamente, em cartaz na instituição. O evento, aberto ao público, contará com as curadoras da exposição, Angélica de Moraes e Brunna Fetter, e com o professor e curador Tadeu Chiarelli. Durante o encontro, ainda, será lançado o catálogo da mostra. Através, Cuidadosamente, que pode ser vista até dia 29, é uma investigação do artista sobre a percepção do espaço por meio de instalação, fotografia, objeto e escultura. A Funarte fica na Alameda Nothmann, 1.058, Campos Elísios, telefone 3662-5177.