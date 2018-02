Bate-papo com Giancarlo Giannini De amanhã até o dia 5, o Museu da Imagem e do Som promove o 8.º Festival de Cinema Italiano do Brasil. Homenageado pelo evento, o ator italiano Giancarlo Giannini participará de um bate-papo com o público amanhã, a partir das 11h30. Convites para o encontro serão distribuídos gratuitamente uma hora antes. Um dos destaques da programação é Pasqualino Sete Belezas (1976), de Lina Wertmüller e detentor de quatro indicações para o Oscar, incluindo a de melhor ator para Giannini. Confira os filmes que serão exibidos em www.mis-sp.org.br. Os ingressos custam R$ 4 e R$ 2 (meia). O MIS fica na Av. Europa, 158, tel. 2117-4777.