Bate-papo com filósofo alemão

Hoje, às 15h30, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebe o filósofo alemão Christoph Türcke, da Universidade de Leipzig, para um debate sobre seu livro mais recente, Sociedade Excitada - Filosofia da Sensação. A obra foi traduzida para o português pelo professor do Departamento de Educação da UFSCar Antônio Álvaro Soares Zuin, com Fábio Durão, Francisco Fontanella e Mário Frungillo. Considerado um dos principais autores contemporâneos do movimento de revitalização da Escola de Frankfurt, Türcke também participará de eventos em São Paulo, Porto Alegre, Rio e Belém. Mais informações pelo telefone (16) 3351-8111.