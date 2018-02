Quando são ameaçados os princípios da Vida, consciência e proteção, acontece a batalha espiritual, a mesma de todos os tempos. E onde ela acontecer, a presença do Altíssimo é garantida, nada mais digno do que a batalha espiritual! A Vida protege os que se encontram submetidos por forças obscuras, que abandonam a humanidade à própria sorte. Que tenham isso em mente aqueles que ainda blasfemam e se sentem superiores; a roda da fortuna é eficiente e eterna, não se importa com argumentações, hoje eleva aqueles que amanhã decairão. Todos têm oportunidade de elevar-se por seus méritos, todos devem preservar-se elevados por seus méritos e também, por ser merecedores de glória, devem reconhecer o momento de deixar o lugar para os que vêm depois.

ÁRIES 21-3 a 20-4

É imprescindível que as ideias sejam discutidas, mas é neste momento que sua alma deve atualizar a consciência de que normalmente as pessoas não discutem ideias, mas entram em conflito de personalidades.

TOURO 21-4 a 20-5

Seja uma pessoa melhor todos os dias, somente isso é importante. Enquanto isso, envolva o seu coração nas batalhas onde se coloque em jogo a lendária contenda entre a Vida que protege e a Treva que maltrata.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Conceitos que não mudam com a passagem do tempo acabam transformando-se em preconceitos. Para essa desgraça não ocorrer, a vida coloca umas pessoas em conflito com outras, para que todas revejam suas ideias.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A última palavra é do Altíssimo, mas acontece que é através de nossa humanidade que se expressam seus desígnios. Por isso, apesar da nova onda de contrariedades, cumpra sua função com diligência e tudo dará certo.

LEÃO 22-7 a 22-8

Seria necessário distorcer demais a realidade para desvincular sua vida pessoal do círculo familiar. Na prática, tudo é uma coisa apenas, o que você faz ou deixa de fazer afeta negativa ou positivamente as pessoas da família.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Os sinais devem ser levados em conta. Se por acaso você está prestes a avançar, mas os vínculos familiares dão sinais de discórdia, então você veja nisso algo que levanta suspeitas sobre a natureza desse progresso.

LIBRA 23-9 a 22-10

Agora não há tempo para buscar razões e explicações, é necessário acelerar o avanço da melhor forma possível, dadas as circunstâncias. Sem medo de perder, sem esperança de ganhar, apenas faça o devido.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Mude a maneira de enxergar mentalmente a realidade e logo essa mudará também. Agora, que é um momento que evoca preocupações a respeito do tempo, é o momento certo para fazer essa experiência de natureza mental.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

É importante adotar uma postura, mas também é valioso reconhecer que se pensa em outros assuntos diferentes, inclusive em alguns que colocam em dúvida a postura adotada. Tudo deve acontecer, tudo faz parte da Vida.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Algumas atitudes parecem precipitadas, mas são motivadas por lampejos intuitivos que não seria possível explicar na hora em que acontecem, somente depois de bastante tempo demonstram suas verdadeiras e reais razões.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A dispersão é desejada, porque descansa a mente. Porém, o momento requer concentrada atenção, porque se você não cumpre suas tarefas com a maior diligência possível, certamente isso dará munição aos adversários.

PEIXES 20-2 a 20-3

O momento da batalha espiritual é iminente, nada mais digno! Tanta coisa em jogo, interesses tão profundos dominam a cena, neste momento você deve invocar a proteção da Vida e agir em nome de seus desígnios.