'Batalha do Passinho' está no currículo do Duo Santoro O Duo Santoro transita com desenvoltura entre o erudito e o popular. O repertório de suas apresentações passou a incorporar artistas como os Beatles, Pixinguinha e intérpretes de MPB. Paulo Santoro conta que essa mudança foi ocorrendo naturalmente, até por uma cobrança dos fãs. "Com isso ganhamos um novo público. Temos tanto aquele que quer ouvir música clássica e se encanta com a música popular no violoncelo, quanto o que vai para ouvir popular e se encanta com Beethoven, com Mozart."