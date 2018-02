Bastidores de peça de Amir Haddad

A fotógrafa Cláudia Versiani registrou o espetáculo Bodas de Sangue, com texto de García Lorca e dirigido por Amir Haddad, e seus bastidores, e lança amanhã o livro que é resultante dessa privilegiada observação (Booklink, R$ 50). Será às 18h30, no Espaço Tom Jobim, no Rio (Rua Jardim Botânico, 1.008), onde foi a encenação, no ano passado. No elenco, estavam as atrizes Letícia Spiller, Tereza Seiblitz, Catarina Abdalla e outros. A fotógrafa acompanhou o processo criativo do grupo liderado por Haddad e, no livro, usou cores saturadas para captar olhares e movimentos de dança. As fotos são acompanhadas de reflexões do diretor sobre teatro.