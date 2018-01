Baryshnikov se inspira em tango e Caetano para dançar O dançarino Mikhail Baryshnikov confessou hoje em Madri que se inspira em ritmos brasileiros de Caetano Veloso, no tango argentino e no flamenco para dançar. Baryshnikov, que em 1990 mudou do estilo clássico do American Ballet para a dança contemporânea, apresentará em Madri de 13 a 16 de julho seu último espetáculo, Hell´s Kitchen Dance, a primeira produção de sua companhia e idealizada por jovens talentos. Essa companhia, a Baryshnikov Dance Foundation, foi criada, segundo o dançarino, para ajudar jovens artistas a obter o sucesso em um mundo tão turbulento como o da dança, sem ter de passar pela hostilidade que existia quando ele chegou aos Estados Unidos, após fugir da União Soviética em 1976. Hell´s Kitchen Dance é composta por três peças, duas delas, Come in e Over/Come, coreografadas pelo canadense Aszure Barton, e a terceira, Years Later, pelo francês Benjamin Millepied. Baryshnikov contratou estes artistas por considerá-los "dois talentos de sumo interesse, que já estão se consolidando nos palcos de Nova York e nos Estados Unidos". O espetáculo estreou em junho nos EUA e, na opinião do dançarino, vai além da vanguarda ou de avanços técnicos e procura emocionar o público. Aos 58 anos, Baryshnikov aparecerá no palco a maior parte do espetáculo, em solo ou acompanhado por treze membros do corpo de baile, "muitos dos quais são estudantes ou acabaram de se formar". O dançarino abriu mão de colocar sua marca pessoal no espetáculo para dar "carta branca aos jovens", o que, reconheceu, "às vezes funciona e outras vezes não". Em Hell´s Kitchen Dance, Baryshnikov junta "tendências ecléticas" e trabalha pela primeira vez com projeções de vídeo. O dançarino se declarou "europeu de coração", mas falou dos Estados Unidos como "um país de emigrantes, uma mistura portentosa, que criou um momento muito interessante". Entre seus planos futuros não está retornar ao balé clássico, já que, comentou, tem "o coração, a mente e a alma na dança contemporânea". Baryshnikov também não pensa em retomar sua carreira de ator, que deu a ele uma nomeação ao Oscar em 1977 por sua interpretação em Momento de Decisão ("The turning point"), de Herbert Ross. Recentemente o dançarino apareceu na TV como namorado de Sarah Jessica Parker na série Sex and the City.