Baryshnikov inicia turnê que pode ser a última no País Aos 62 anos, Mikhail Baryshnikov vive um momento derradeiro. A partir de hoje, quando apresenta no Teatro Alfa, em São Paulo, o espetáculo "Três Solos e Um Dueto" ao lado da bailarina espanhola Ana Laguna, ele inicia a que deverá ser sua última turnê sul-americana. "A julgar pela minha idade, não pretendo voltar mais com um programa tão intenso", disse ele em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, enfatizando que as portas não estão fechadas. "Posso retornar com uma peça de teatro."