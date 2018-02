Baryshnikov e Laguna em uma parceria exuberante

A simples menção do nome Mikhail Baryshnikov parece já causar um efeito no ambiente. O mítico bailarino e ator, nascido na Letônia em 1948, é apontado por muitos como um dos pilares da santíssima trindade da dança no século 20, ao lado de Vaslav Nijinsky (1890-1950) e Rudolf Nureyev (1938-1993). Baryshnikov vem a São Paulo - com a surpreendente vitalidade dos seus 62 anos - para duas apresentações, na 3ª (19) e na 4ª (20), no Teatro Alfa. Ele divide o palco com outro expoente da dança, a espanhola Ana Laguna.

Tês Solos e Um Dueto,o elogiado espetáculo com o qual a dupla vem excursionando desde o ano passado, é composto por quatro coreografias. Primeiro, Baryshnikov sola Valse-Fantasie, de Alexei Ratmansky. Em seguida, é a vez de Ana dançar Solo For Two, com coreografia de Mats Ek. Ele volta então ao palco para executar Years Later, de Benjamin Millepied, contracenando com projeções de imagens de sua juventude. E ambos fecham o programa juntos, com outra coreografia de Ek, Places. É a chance de conferir com os próprios olhos uma apresentação madura e afetiva de uma lenda da dança. Uma lenda vivíssima.

ONDE: Teatro Alfa (1.212 lug.). R. Bento Branco de Andrade Fº, 722, Santo Amaro, 5693-4000.

QUANDO: 3ª (19) e 4ª (20), 21h. QUANTO: R$ 50/R$ 350