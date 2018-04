Barretos: Festa do Peão tem desfile de moda beneficente O desfile de moda "Somos Todos Iguais", realizado nesta madrugada na Festa do Peão, em Barretos, apresentou ao público, em cerca de 20 minutos, 14 peças desenhadas por estilistas renomados. As peças do evento, que ocorreu em uma tenda montada dentro do Estádio de Rodeios, serão leiloadas, assim como um macacão do piloto Felipe Massa, e arrematadas até a primeira semana de novembro, agora pela internet (www.hcancerbarretos.com.br). A renda será revertida ao Hospital do Câncer da cidade. Dos 14 estilistas, apenas João Carlos Camargo esteve em Barretos - os demais tinham outros compromissos. Personalidades como Louise Altenhofen e Guilhermina Guinle estiveram no evento.