Baron Cohen será Freddie Mercury

O ator britânico Sacha Baron Cohen interpretará o cantor Freddie Mercury em um filme sobre o ex-líder do Queen. A informação foi divulgada anteontem pela revista Variety. Cohen, famoso por Borat (2006) e Bruno (2009), viverá Mercury em uma história focada nos anos que precederam a aparição do Queen no concerto Live Aid, de 1985. O filme, que será rodado em 2011, terá como roteirista Peter Morgan, de A Rainha (2006) e Frost/Nixon (2008). Ontem, Brian May confirmou: "Temos Sacha Baron Cohen, o que provavelmente será uma surpresa para muita gente, mas estamos articulando isso há muito tempo." / EFE