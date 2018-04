Barítono diz que beleza física também é importante na ópera

O barítono norte-americano Nathan Gunn, cujo físico escultural lhe vale tanta atenção quanto sua voz, diz que hoje em dia os cantores líricos não precisam apenas saber cantar - também precisam ter beleza. Para ele, a beleza vem se tornando mais importante para a ópera, assim como outras expressões culturais. As companhias de ópera estão começando a usar a aparência de seus astros e estrelas em campanhas de marketing para atrair o público. "A ópera é uma experiência visual, não apenas para ser ouvida", disse Gunn, 36 anos, à Reuters em entrevista. Gunn integra uma nova geração de artistas - que incluem a soprano russa Anna Netrebko, a soprano britânica Kate Royal e o tenor peruano Juan Diego Florez - que vem provocando uma discussão sobre os atributos físicos dos cantores de ópera. Após décadas nas quais prestou-se pouca atenção à idade, tamanho ou aparência dos cantores, a tendência atual é buscar cantores cuja aparência física corresponda a seus papéis. A questão ganhou destaque em 2004 quando a soprano norte-americana Deborah Voigt foi afastada de um compromisso no teatro Covent Garden, em Londres, porque não coube num vestido. Desde então ela se submeteu a cirurgia bariátrica e perdeu cerca de 60 quilos. Cantores de formação clássica como o quarteto Amici Forever, o grupo vocal pop operático Il Divo e a mezzo-soprano galesa Katherine Jenkins têm feito sucesso com seu gênero semi-erudito, associado a sua beleza. Esses artistas mais populares não são vistos como verdadeiros cantores de ópera por muitos fãs inveterados do gênero, mas astros da ópera como Nathan Gunn também vêm apostando em sua aparência para ampliar a popularidade da ópera. Em setembro, Gunn vai cantar na produção de Romeu e Julieta, na Metropolitan Opera, em Nova York.