BARENBOIM DIRIGE CONCERTO EM VIENA Daniel Barenboim foi convidado a dirigir, em 2014, pela segunda vez na sua carreira, a 74.ª edição do célebre Concerto de Ano-Novo da Orquestra Filarmônica de Viena. Às vésperas do tradicional recital de valsas, na manhã de ontem, dirigido pelo austríaco Franz Welser-Möst e transmitido para mais de 80 países, a filarmônica anunciou a eleição de Barenboim por parte dos músicos da orquestra. Com esta decisão, os vienenses desejam celebrar os 25 anos de parceria com o pianista e diretor de orquestra nascido há 70 anos em Buenos Aires e que tem passaporte argentino, israelense, espanhol e palestino. / EFE