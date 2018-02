Bareboim fará centro educativo O músico argentino-israelense Daniel Barenboim anunciou a criação em Berlim de uma academia para músicos do Oriente Médio. A iniciativa é inspirada em sua orquestra West-Eastern Divan, integrada principalmente por jovens intérpretes árabes e israelenses. O novo centro, que também formará instrumentistas árabes e israelenses, está previsto para ser inaugurado em meados de 2015 e será financiado com 20 milhões pelo governo alemão. Outros 8 milhões virão de patrocinadores privados. O centro terá uma sala de concertos construída pelo arquiteto Frank Gehry, com capacidade para até 800 espectadores. / EFE