Bardem prefere atuar em espanhol

O ator espanhol Javier Bardem, que está na Itália divulgando o filme Comer, Rezar, Amar, no qual interpreta um brasileiro divorciado, disse que não se sente totalmente à vontade quando atua falando em inglês. "Para mim, atuar em inglês é como dançar com as palavras, não me sinto totalmente cômodo", disse o ator, que ganhou um Oscar por seu papel em Onde os Fracos Não Têm Vez, em entrevista publicada anteontem pelo jornal italiano La Repubblica. / EFE