Bardem ganha estrela da fama O ator espanhol Javier Bardem ganhou na sexta-feira sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, colocada bem ao lado de sua mulher, a também atriz Penélope Cruz. Vencedor de um Oscar por seu papel de vilão em Onde os Fracos Não Têm Vez, de 2007, dos irmãos Joel e Ethan Cohen, o ator afirmou que se sentia agradecido e honrado com este reconhecimento da Câmara de Comércio de Hollywood. Bardem estava acompanhado de Sam Mendes, diretor do novo filme do agente 007, Skyfall, em que o ator volta a interpretar um vilão. O filme está em cartaz no Brasil e estreou nos Estados Unidos na sexta. / REUTERS