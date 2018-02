Bardem, como vilão assustador

22 H NO TELECINE CULT

(No Country for Old Men) EUA, 2007. Direção de Ethan e Joel Coen, com Tommy Lee Jones, Javier Bardem.

No deserto no Texas, veterano de guerra conhece traficante de drogas, de quem recebe grande quantidade de heroína e uma sacola com US$ 2 milhões. O fato desperta a ira do poderoso xerife local e desencadeia uma série de crimes. Clássico dos irmãos Coen. Reprise, colorido, 122 min.

VEJA TAMBÉM

O Porto. Finlândia, 2011. Dir. Aki Kaurismaki, com André Wilms. Drama, MAX, 14h20, 90 min.

Morangos Silvestres. Suécia, 1957. Dir. Ingmar Bergman, com Victor Sjöström. Clássico, TC Cult, 0h15, 87 min.