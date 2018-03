Barbra Streisand vai receber prêmio Chaplin no Lincoln Center

Barbra, de 70 anos, que ganhou fama nos anos 1960 na Broadway e como cantora, receberá o prêmio na 40ª cerimônia anual de gala em Nova York em 22 de abril, que contará com convidados famosos e uma série de clipes de filmes e entrevistas.

"O conselho está muito animado para ter Barbra Streisand como a próxima destinatária do Chaplin Award", disse a presidente do conselho da Sociedade Cinematográfica do Lincoln Center, Ann Tenenbaum, em entrevista coletiva.

"Ela é uma artista cuja longa carreira de conquistas incomparáveis é mais poderosamente expressa pelo fato de que seu aclamado 'Yentl' foi um filme tão marcante."

O grupo citou Barbra como a primeira artista norte-americana a receber o crédito como escritora, diretora, produtora e atriz.

Bette Davis, Elizabeth Taylor e Catherine Deneuve já receberam o prêmio, que foi renomeado em homenagem ao primeiro destinatátio, Charles Chaplin, que voltou do exílio para os Estados Unidos para aceitar o prêmio em 1972.

(Reportagem de Chris Michaud)