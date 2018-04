Barbra Streisand e Seth Rogen vão interpretar mãe e filho no cinema

Barbra Streisand e Seth Rogen devem entrar juntos nos sets de filmagem nos próximos meses. De acordo com o The Hollywood Reporter, eles devem interpretar mãe e filho na comédia My Mother's Curse.

A história é sobre um inventor que embarca em uma viagem pela estrada com a mãe com um plano secreto na cabeça: reuni-la a um grande amor perdido. A direção será de Anne Fletcher, da bem-sucedida comédia romântica com Sandra Bullock e Ryan Reynolds, A Proposta (2009), e o roteiro é de Dan Fogelman, de Carros (2006) e Enrolados (2010).

Rogen alcançou reconhecimento internacional após o sucesso do longa-metragem Ligeiramente Grávidos (2007) e está no novo filme de Michel Gondry, Besouro Verde, que tem previsão de estreia no Brasil para 18 de fevereiro. O último filme de Barbra foi Entrando numa Fria Maior Ainda com a Família (2010).